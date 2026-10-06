Altay, Uşakspor deplasmanında ilk İzmir dışı maçına galibiyet için çıkıyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay, ilk kez İzmir dışında bir müsabakaya çıkacak. İlk 5 haftada Denizli İdmanyurdu, Karşıyaka (D), Gemlik Sümerbey ve Alanya 1221 karşılaşmalarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, bu stadyum dışında sadece İzmir derbisinde Yeni Buca Stadı'nda Bucaspor 1928'e konuk oldu. Altay, bu haftaki Uşakspor sınavı için ilk defa şehir dışına yolculuk yapacak.

Ligde 6 puanla 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi; 5 puanı bulunan 12'nci basamaktaki Uşak ekibine seyircisi önündeki ilk yenilgiyi tattırmayı hedefliyor. Uşakspor kendi sahasında oynadığı 2 müsabakada Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalıp, 1922 Akşehir'i 3-0 mağlup etti. Uşak deplasmanının ardından Eskişehirspor ve Balıkesirspor'la (D) karşılaşacak Altay, zorlu periyottan puan ve puanlar çıkararak üst sıralara yükselmek istiyor.