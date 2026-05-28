Altay ve Ahmet Nur Çebi Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay ve Ahmet Nur Çebi Görüşecek

Altay ve Ahmet Nur Çebi Görüşecek
28.05.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay yönetimi, Ahmet Nur Çebi ile 6 Haziran'da İzmir'de kulübün geleceğini görüşecek.

Altay yönetiminin, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi ile 6 Haziran'da İzmir'de bir araya geleceği öğrenildi. Gerçekleştirilecek görüşmede, İzmir temsilcisinin mevcut durumu ve kulübün geleceğine dair konuların ele alınacağı ifade edildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün geleceğine yönelik hareketlilik devam ediyor. 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen, uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı.

Siyah-beyazlı camiada belirsizlik sürerken, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin Altay ile yeniden temas kurduğu öne sürüldü. Daha önce de adı İzmir temsilcisiyle anılan Çebi'nin, 6 Haziran'da İzmir'e gelerek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Öte yandan tarafların daha önce de iletişim halinde olduğu, ancak bugüne kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir somut adım atılmadığı ifade edildi.

İzmir ekibinin geçtiğimiz günlerde 1 Milyar TL borcunun olduğu açıklanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ahmet Nur Çebi, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Futbol, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay ve Ahmet Nur Çebi Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı Noa Lang’a müjde Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde
Muş’ta kaybolan kadının 8’inci günde cansız bedeni bulundu Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:03:38. #7.12#
SON DAKİKA: Altay ve Ahmet Nur Çebi Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.