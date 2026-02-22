Altay ve Tire FK'dan Bilet Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay ve Tire FK'dan Bilet Tartışması

Altay ve Tire FK\'dan Bilet Tartışması
22.02.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tire 2021 FK, Altay'ın 5 kuruşluk biletlerine sert tepki gösterdi, 'Hesap tutmadı' dedi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir takımları Altay ile Tire 2021 FK maçından önce ev sahibi ekibin konuk taraftarlar için satışa çıkardığı 5 kuruşluk biletler tartışma yaratırken, Tire ekibi mücadelenin ardından rakibine, "Hesap tutmadı" paylaşımıyla yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta Altaylılar için deplasman bileti fiyatları 325 TL olarak belirlenirken, maç esnasında da protokol tribünde ve ardından soyunma odası koridorlarında olaylar çıkmıştı. Altay yönetimi, ilk yarıda yaşananlara misilleme olarak dünkü maçta misafir tribün biletlerini sembolik 5 kuruş olarak belirlerken, Başkan Sinan Kanlı sosyal medyadan, "Herkes ederi kadar" paylaşımı yaptı.

Tire 2021 FK yönetimi ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 1-1 sona eren rövanşın ardından, "Hesap tutmadı" ifadeleriyle dikkat çeken sert bir paylaşım yayınladı. Tire FK'nın paylaşımında 5 kuruş görselleri yer alırken, "Büyük Altay'ı yönetiminiz ile nasıl 5 kuruşa muhtaç ettiniz açıklarsınız. Sizin deyiminizle 5 kuruşluk takımımız 5 kuruştan çok daha fazla futbol dersi verdi size" ifadeleri yer aldı. İzmir'in 112 yıllık temsilcisi Altay ile 5 yıl önce kurulan Tire 2021 FK bu sezon siyah-beyazlılar 3'üncü Lig'e düşünce tarihlerinde ilk kez rakip olmuştu. İki takım arasında ilk yarıda Tire'de oynanan ilk maçı 2-1 Altay kazanmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay ve Tire FK'dan Bilet Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:28:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Altay ve Tire FK'dan Bilet Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.