Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, kadın voleybol takımını tebrik etti - Son Dakika
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Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, kadın voleybol takımını tebrik etti

10.10.2022 14:50
Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, kadın voleybol takımını tebrik etti

Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup ilk maçında Özay Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden kadın voleybol takımını kutladı.

Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup ilk maçında Özay Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden kadın voleybol takımını kutladı.

Dündar, yaptığı açıklamada, Torbalı 7 Eylül Salonu'nda Özay Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden kadın voleybol takımını ilk maçında yalnız bırakmak istemediğini ve o heyecanı yaşamak istediğini söyledi.

Kadınlarda futbol ve voleybol şubelerinin altyapılarında sporcu sayısının çoğalmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Dündar, "Kız çocuklarımıza, kadınlarımıza sporun ve hayatın her anında değer vermeye, onlarla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Voleybol şubemizde emeği olan herkese teşekkür ediyor, galibiyet için kızlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Altay Voleybol Şube Sorumlusu Hasan Tahsin Karahan da uzun yıllardır voleybol şubesini yaşatmaya, Altay'ın spor kulübü olduğunu tekrar herkese hatırlatmaya çabaladıklarını kaydetti.

Camianın voleybol şubesine destek verdiğini bildiren Karahan, "İlk karşılaşmamızda kazandığımız için kızlarımızı, teknik heyetimizi ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şimdi 16 Ekim'de ikinci maçımıza çıkacağız. Gaziemir Spor Salonu'nda oynayacağımız karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, gençlik, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, kadın voleybol takımını tebrik etti - Son Dakika

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