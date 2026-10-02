Altay, yarın Alanya 1221'i konuk edip iç sahadaki ilk galibiyetini hedefliyor - Son Dakika
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Altay, yarın Alanya 1221'i konuk edip iç sahadaki ilk galibiyetini hedefliyor

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Altay, yarın Alanya 1221\'i konuk edip iç sahadaki ilk galibiyetini hedefliyor
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TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde Altay, yarın Alanya 1221'i Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda konuk edecek. Ligde 5 puanla 12. sırada yer alan Altay iç sahadaki ilk galibiyetini, 4 mağlubiyetle son sıradaki Alanya 1221 ise ilk puan ve ilk galibiyetini hedefliyor.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 5. hafta mücadelesinde yarın Alanya 1221'i konuk edecek.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Alanya 1221'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Gümüşhane bölgesi hakemlerinden Şahin Berker yönetecek. Ligde ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Altay, 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

İlk 4 haftayı puansız geçen Alanya 1221 ise 4 mağlubiyetle ligin son sırasında yer alıyor. Turuncu-mavili ekip, Altay deplasmanında kazanarak hem sezonun ilk puanlarını hem de ilk galibiyetini hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMustafa DenizliAlsancakAlanyaSporSon Dakika

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