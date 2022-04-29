Altay, yarın Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren Altay, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Altay karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ligde son 5 haftada galibiyeti bulunmayan 30 puanlı Altay, ligde son 4 haftaya averajla 17. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

Yarınki müsabakayı kazanamaması halinde bitime 3 hafta kala bu sezon yükseldiği ligden düşecek Altay'ın bu akşamki Fenerbahçe- Gaziantep FK ve GZT Giresunspor- Adana Demirspor maçlarının sonuçlarına göre Süper Lig'e veda etmesi kesinleşebilir.