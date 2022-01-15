Altay yeni sayfa açmak istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 13 maça yükselen ve düşme hattına giren Altay, yarın evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran İzmir ekibi henüz yeni çalıştırıcısıyla anlaşma sağlayamadı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kaybeden Altay, yenilenen evinde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pinares bu kez görev yapabilecek. Gabon Milli Takımı'nda olan Poko, sakatlığı süren Cebrail ve Aka ise forma giyemeyecek.