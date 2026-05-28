Altay Yönetimi Yeniden Kongreye Hazırlanıyor

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da yönetim yeniden kongre tarihi belirlemeye hazırlanırken, başkanlığa tekrar aday olmayı planlayan Sinan Kanlı'nın sözleşmesi biten oyuncularla tek tek masaya oturacağı belirtildi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlıların takımda kan kaybı yaşanmaması için serbest kalacak futbolcularla genel kuruldan hemen sonra temaslara başlayacağı bildirildi.

Stoper Yunus Efe'nin Alanyaspor'a döneceği İzmir temsilcisinde stoper Sefa'nın kulüpte kalmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken; siyah-beyazlıların Ceyhun, Özgür, Onur Yıldız ve Mehmet Nur Kaymaz'la yeni sözleşme yapmak istediği bildirildi. Altay'da yönetimin oyuncuları ikna etmeden önce Afyonspor maçının galibiyet primlerini ödemesi bekleniyor.