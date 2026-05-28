Altay Yönetimi Yeniden Kongreye Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay Yönetimi Yeniden Kongreye Hazırlanıyor

Altay Yönetimi Yeniden Kongreye Hazırlanıyor
28.05.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Kanlı, sözleşmesi biten oyuncularla temaslara kongre sonrası başlayacak.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da yönetim yeniden kongre tarihi belirlemeye hazırlanırken, başkanlığa tekrar aday olmayı planlayan Sinan Kanlı'nın sözleşmesi biten oyuncularla tek tek masaya oturacağı belirtildi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlıların takımda kan kaybı yaşanmaması için serbest kalacak futbolcularla genel kuruldan hemen sonra temaslara başlayacağı bildirildi.

Stoper Yunus Efe'nin Alanyaspor'a döneceği İzmir temsilcisinde stoper Sefa'nın kulüpte kalmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken; siyah-beyazlıların Ceyhun, Özgür, Onur Yıldız ve Mehmet Nur Kaymaz'la yeni sözleşme yapmak istediği bildirildi. Altay'da yönetimin oyuncuları ikna etmeden önce Afyonspor maçının galibiyet primlerini ödemesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Yönetimi Yeniden Kongreye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:07:00. #7.13#
SON DAKİKA: Altay Yönetimi Yeniden Kongreye Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.