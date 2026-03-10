Altay Zorlu Fikstürü Geride Bırakıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattının 1 basamak ve 2 puan üstünde yer alan 20 puanlı Altay, bu hafta deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçıyla birlikte zorlu fikstürü geride bırakacak. Son galibiyetini düşme hattında yer alan Bornova 1877'yi 3-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 4 müsabakada 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. İzmir ekibi bu periyotta Söke 1970 (D) ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalırken, Karşıyaka'ya 3-1 (D), Kütahyaspor'a 4-0 yenilmekten kurtulamadı.

Altay bu hafta Play-Off hattında yer alan Balıkesirspor'la karşılaştıktan sonra ligin son 5 maçında kendisine daha yakın olan rakiplerle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar final maçlarında Alanya 1221, Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK, Nazilli Spor (D) ve Afyonspor'la rakip olacak. Altay sezonun ilk yarısında bu 5 takımdan sadece Alanya 1221'e 1-0 yenilirken; Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu'yu 1-0 (D), Nazilli Spor'u 3-0, Afyonspor'u 1-0 (D) dize getirdi. Altay'da cezalı Emre'nin yanı sıra tedavisi süren kaleci Semih forma giyemeyecek.