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Altaylı Kazımcan'a milli davet - Son Dakika

Altaylı Kazımcan'a milli davet

21.12.2021 10:19
Altaylı Kazımcan'a milli davet

Altay'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Altay'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Altay altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon 5 yıllık sözleşme imzalayan 2003 doğumlu Kazımcan Karataş'a milli davet geldi. Genç oyuncu, Türkiye U19 Milli Takımı'nın 26 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasından Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Bu sezon Altay'da 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 380 dakika sahada kalmıştı. Genç oyuncu daha önce U19 Milli Takımı'nın formasını da 8 maçta terletmişti. - İZMİR

Altaylı Kazımcan'a milli davet
Altaylı Kazımcan'a milli davet

Karataş, Antalya, Altay, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altaylı Kazımcan'a milli davet - Son Dakika Spor


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