Altekma, Altın Setle Yarı Finale Yükseldi

Altekma, CEV Challenge Cup'ta deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Romanya ekibi SCM Zalau'ya İzmir'de 3-2 mağlup oldu. Turu atlayacak ve yarı finale çıkacak takımı belirleyecek altın seti Altekma 15-12 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Vlatko Ristovski, Rafael Gonzalez
Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)
SCM Zalau: Suarez Mendoza, - Renee Teppan, Bozidar Cuk, Cristian Bartha, Albert Hurt, Filip Cveticanin (Mihai Mariesm, Matei Platon, Miranda Vargas, Rosa Santan, Alexandru İonescu)
Setler: 25-27, 25-21, 25-19, 23-25, 15-17
Altın set: 15-12 - İZMİR
