Altekma, Efeler Ligi\'ne çıkmayı garantiledi

Konya'da oynanan Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabında dünkü ikinci maçların ardından Efeler Ligi'ne çıkmayı garantileyen Altekma'da basın sözcüsü Cevat Başcı, başarının kolay gelmediğini söyledi.
Başcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar Efeler Ligi'ne döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Güzel bir play-off süreci geçirdikleri kaydeden Başcı, şöyle konuştu:
"Yarı finalde özellikle Gaziantep Gençlikspor maçıyla çok güzel dönüş yaptık ve final etabına kaldık. Final etabında da birliktelikle ve güzel sonuçlarla Efeler Ligi'ne tekrar döndük. Bu başarı çok kolay gelmedi, zorlu bir sezon geçirdik, inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Genç bir ekip olmanın zorluğunu sezon içerisinde yaşadık. Ancak ilk maçtan itibaren devamlı üstüne koyarak voleybol kalitemizi yukarı çekeceğimizi biliyorduk. Bunun da play-off'lara yansıyacağını da tahmin ediyorduk. Bu da planladığımız gibi gerçekleşti."
Başcı, Efeler Ligi'nden veda eden takımların hemen voleyboldan koptuğunu belirterek, "Ama bizim için bu işe ne kadar emek harcadığımızı göstermek, bu işe baş koyduğumuzu göstermek, altyapımızın ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek açısından çok önemli bir sezondu bizim için. Çünkü düştüğümüz yerden aynı iştahla tekrar dönmek çok önemliydi. Bunu başardığımız için de ayrıca mutluyuz." dedi.
İzmir'i Efeler Ligi'nde Arkas Spor'la temsil edeceklerini hatırlatan Başcı, "Sultanlar Ligi'ne de Aras Kargo'nun gelmesiyle İzmir'de voleybol anlamında çok güzel gelişme olarak değerlendiriyoruz bunu. İnşallah önümüzdeki sezon iyi bir yapılanmayla, izleyenlere keyif vereceğiz tekrar." diye konuştu.
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