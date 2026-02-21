Altekma, Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde konuk ettiği Romanya ekibi SCM Zalau'yu altın setle eleyerek adını yarı finale yazdıran ve yarı finalde Milano ile eşleşen Altekma yarın Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'nın konuğu olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Mücadeleyi Seçkin Yener, Tuncay Sevim hakem ikilisi yönetecek. Ligde 19 maçta 9 galibiyet alan Altekma 8'inci sırada, 18 müsabakada 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İlk yarıda Fenerbahçe İzmir'deki maçı 3-1 kazanmıştı.