Altekma İç Transferde 5 İsimle Anlaşma Sağladı

Altekma, iç transferde Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince ve Boğaçhan Zambak ile yeniden anlaşma sağladı.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, kadrosunda yer alan Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince ve Boğaçhan Zambak ile yeniden anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlılar, böylece iç transferde 11 oyuncusunu kadroda tutmuş oldu.

Altekma'da daha önce de Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin ve Sırp pasör Maksim Buculjevic ile sözleşme yenilenmişti. - İZMİR