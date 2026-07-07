Altekma, İtalyan Smaçör Zonca ile Anlaştı

EFELER Ligi takımlarından Altekma, dış transferde İtalyan smaçör Paolo Zonca (29) ile anlaştığını duyurdu. İzmir temsilcisi transferle ilgili, "Paolo Zonca, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak. Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz ve birçok zaferi birlikte kutlamayı dört gözle bekliyoruz" mesajı yayınladı.

Son olarak ülkesinde Emma Villas Codyeco Lupi Siena takımında oynayan Zonca, Türkiye'de 2024-26'da Ziraat Bankkart formasını terletmişti.