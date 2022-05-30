Altekma, Muzaffer'le anlaştı - Son Dakika
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Altekma, Muzaffer'le anlaştı

30.05.2022 11:39
Altekma, Muzaffer'le anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde ilk imzayı son olarak Galatasaray forması giyen pasör Muzaffer Yönet'e attırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde ilk imzayı son olarak Galatasaray forması giyen pasör Muzaffer Yönet'e attırdı. 4 sezon önce kiralık olarak Altekma'da forma giyip, 1'inci Lig Play-Off heyecanı yaşayan Muzaffer, İzmir ekibiyle sözleşme imzaladı. Arkas Spor altyapısından yetişen ve 60 kez milli formayı terleten 25 yaşındaki voleybolcu Solhan Spor'da da görev yaptı. 1.97 boyundaki pasör yeniden İzmir'e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Efeler Ligi, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

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