Altekma, Tarihinde İlk Kez Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Kazandı

Efeler Ligi Play-Off 5-8 etabında Spor Toto'yu 1-0 geriye düştüğü seride 2-1 geride bırakan Altekma, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Play-Off 5-8 etabında Spor Toto'yu elemeyi başararak Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı. Ligde Play-Off 5-6 etabında Alanya Belediyespor ile karşılaşacak olan İzmir ekibi, önümüzdeki sezon CEV Cup ya da Challange Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek. Geçen sezon Başantrenör Ömer Tok liderliğinde 1. Lig'de şampiyon olarak bir yıl aradan sonra Efeler Ligi'ne geri dönen Altekma, bu ligdeki ilk yılında bu önemli başarıyı elde etti.

"Pes etmek bizim ruhumuzda yok"

Çok isteyip çok çalıştıklarını ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nın kapısını açtıklarını belirten Altekma Başantrenörü Ömer Tok, "Spor Toto serisinde 1-0 geriye düştük ama pes etmek bizim ruhumuzda yoktu. Müthiş bir geri dönüşle son 2 maçı 3-0 kazanarak rakibimizi geride bıraktık. Bu tur bize kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkını getirdi. Tüm oyuncularımı özverili çalışmalarından ve sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Bizi destekleyen yönetim kurulumuza, antrenör ekibim ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız ve aşacağımız birçok engel, elde edeceğimiz çok başarı hikayesi var. Şimdi tüm gücümüzle Alanya Belediyespor serisini başarıyla geçerek sezonu 5. sırada tamamlamaya odaklanacağız" dedi. - İZMİR