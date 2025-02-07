Altekma ve Arkas Spor'un Zorlu Maçları - Son Dakika
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Altekma ve Arkas Spor'un Zorlu Maçları

İzmir'in voleybol takımları Altekma ve Arkas Spor, ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli maçlara çıkıyor. Altekma, evinde İstanbul Gençlikspor ile karşılaşırken, Arkas Spor Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.

07.02.2025 12:11
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İZMİR,

EFELER Ligi'nde son 5 maçını kazanarak çıkış yakalayan Altekma yarın evinde İstanbul Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 21'inci hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Ligde 18 maçta 10 galibiyetle 7'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 7 galibiyeti bulunan 9'uncu basamaktaki rakibini yenerek 6'da 6 yapmayı hedefliyor. Altekma rakibini ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenmişti.

Ligde son olarak evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral bulan 6'ncı basamaktaki Arkas Spor ise deplasmanda saat 13.00'te 8'inci sırada yer alan Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Galatasaray galibiyetinin moraliyle çıkacağımız maçta rakibimizi yenmek istiyoruz. Bu önemli karşılaşmada başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Arkas Spor sezonun ilk yarısında Alanya temsilcisini evinde 3-1 dize getirmişti.

Kaynak: DHA

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