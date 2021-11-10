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Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı

10.11.2021 20:12

Son dakika haberleri... - Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı Roman Cup'ta ilk düdük çaldı Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün müşterek girişimleriyle Gümüşçeşme Mahallesi'nde 8-12 yaş arası futbol turnuvası düzenleniyor.

- Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı

Roman Cup'ta ilk düdük çaldı

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün müşterek girişimleriyle Gümüşçeşme Mahallesi'nde 8-12 yaş arası futbol turnuvası düzenleniyor.

Altıeylül Belediyesi çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce çeşitli spor ve eğlence etkinlikleriyle çocukların ve gençlerin spor yapabileceği imkanları sağlayan Altıeylül Belediyesi, bu sefer de yapımını daha önce tamamladığı Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan halı sahada 8-12 yaş arası çocuklara yönelik futbol turnuvası düzenliyor. Altıeylül Belediyesi, şehrimiz başta olmak üzere tüm ülkemizin gülen yüzü ve kültürümüzün en güzel renklerinden biri olan Roman vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiği çalışmalarıyla takdir toplarken, Roman vatandaşlarımızın da sevgisini kazanmayı başarıyor. "Roman Cup" adı altında toplamda 8 takımın mücadele ettiği turnuva, 10 Kasım'da Atatürk'ü saygı ve özlemle andıktan sonra çalan ilk düdük ile başladı.

Başkan Avcı: "Sağlıklı yaşama ve spora yönlendirebiliyorsak ne mutlu bizlere"

Düzenlenen "Roman Cup" turnuvası A ve B olmak üzere 2 Grup şeklinde devam ederken ilginin yoğun olması da gözden kaçmadı. A Grubunda Cumhuriyet Yıldızlar, Sherifler, Yunus Emre, Cumhuriyet Gençler; B Grubunda ise Elitler, Gümüşçeşme, Gençlik Gücü ve Gümüşçeşme Yıldızlar bulunuyor. Spora ve sporcuya verdiği destekleriyle bildiğimiz Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan halı sahada çocuklara yönelik düzenlenen "Roman Cup" için "Biz Altıeylül Belediyesi olarak spora ve sporcuya değer verirken, küçük yaşta spora yönlendirebildiğimiz çocuklarımızı da sonuna kadar destekliyoruz. Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile müşterek bir çalışma ile düzenlediğimiz Roman Cup'a çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgiden çok memnun kaldık. Centilmence başlayan turnuvamızın sonunda dereceye girenlere de ödüllerini takdim edeceğiz. Eğer çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu ederek sağlıklı yaşama ve spora yönlendirebiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı
Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı

Cumhuriyet, Altıeylül, Hisarcık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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