Altın Madalya Sevinci Bolu\'da Karşılandı

18.02.2026 11:55
Yiğit Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Bolu'da coşkuyla karşılandı.

YUNANİSTAN'da geçtiğimiz ay düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Yiğit Erdoğan, Bolu'da minik sporcular tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle coşkuyla karşılandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 31 ülkeden 2 bin 351 sporcunun katıldığı Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Erdoğan altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu, Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde minik sporcularla bir araya geldi. Milli sporcu tesislerin önünde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve sporcular tarafından Türk bayrakları ve meşaleler ile coşkuyla karşılandı. Güler tarafından başarılı sporcuya hediyeler verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

