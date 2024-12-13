Altınordu, 101. Kuruluş Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor

Spor

TÜRKİYE Cumhuriyeti ile yaşıt İzmir'in köklü temsilcisi Altınordu, kuruluşunun 101'inci yılının kutlama hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi, geçen yıl 100'üncü kuruluş yılı etkinliklerinde Türkiye'nin dört bir yanında Altınordu Futbol Okulları'nda eğitim gören 1300 sporcunun yanı sıra antrenörler, veliler ve yöneticilerle toplam 1700 kişilik kafile Başkent'i Türk bayrakları ile kırmızıya boyamış, Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkmıştı. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon 101'inci yıl dönümü etkinliklerinde ise genç sporcularına, "Mesleğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirilecek. Yıl dönümü etkinlikleri 26 Aralık Perşembe sabahı saat 10.00'da İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakılması ve buradaki tören ile başlayacak. Öğleden sonra saat 12.00'de ise Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen 22 futbolcu için İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda ailelerin de katılımıyla, "Profesyonelliğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirilecek.