Altınordu 3 Maçta Galibiyet Alamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu 3 Maçta Galibiyet Alamadı

Altınordu 3 Maçta Galibiyet Alamadı

Altınordu, TFF 2. Lig'de son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile zirveden uzaklaştı.

19.03.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, galibiyet alamadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altınordu, son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüşe geçti. 3 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-lacivertliler, Batman Petrolspor ve Beykoz Anadoluspor ile berabere kalırken, Fethiyespor'a ise deplasmanda mağlup oldu. Bu süreçte 2 puan elde eden İzmir ekibi, zirve yarışından uzak kaldı ve hedefini play-off hattından bir üste çıkmak olarak belirledi. 49 puanla 4. sırada bulunan Altınordu, lider Sarıyer'in 14 puan gerisinde yer alıyor. Teknik Direktör Ersan Parlatan'ın da bu kötü gidişatı sonlandırmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığı öğrenildi.

Hedef Altay maçı

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Altınordu, 3 maçlık kazanamama serisini hafta sonu İzmir derbisinde oynanacak Altay maçıyla sonlandırmak istiyor. İzmir ekibi, play-off hakkındaki yerini koruyup üst sıralarla arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekipte, Batman Petrolspor maçında soğuk algınlığı bulunan golcü Keni Var ve kart cezalısı Uğur Çetinkaya'nın da tekrar formasına kavuşması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, Antrenman, Futbol, Altay, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu 3 Maçta Galibiyet Alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:40:17. #7.13#
SON DAKİKA: Altınordu 3 Maçta Galibiyet Alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.