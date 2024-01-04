Altınordu, 3 oyuncusunu U19 Milli Takımı\'na gönderiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 3 oyuncusunu U19 Milli Takımı'na göndermenin gururunu yaşıyor.

Kırmızı-lacivertli ekipte görev alan kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile stoper Hasan Berat Kayalı, ay-yıldızlı ekibin Ürdün ile oynayacağı özel maçın kadrosuna davet edildi. Türkiye, 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile hazırlık maçı oynayacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ocak Çarşamba günü Antalya'da toplanacak.