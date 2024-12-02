Altınordu 4. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Altınordu 4. Galibiyetini Aldı

Altınordu 4. Galibiyetini Aldı

Altınordu, Adana 01 FK'yi 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

02.12.2024 11:13
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Son olarak hafta sonu deplasmanda Adana 01 FK'yı mağlup eden Altınordu, üst üste 4. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 14. hafta karşılaşmasında Adana 01 FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve puanını 31'e yükseltti. Haftayı ikinci sırada lider Sarıyer'in 3 puan gerisinde tamamlayan kırmızı-lacivertliler, 4 maçlık da galibiyet serisine imza attı. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da kulüp televizyonuna Adana 01 FK müsabakasını değerlendirdi. Çok iyi mücadele gösterdiklerini belirten ve önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayan Şahan, "Maçın ilk 25-30 dakikasında istediğimiz oyunu oynayamadık. Bu bölümde gol yemedik. Biz biraz oynamaya başlayınca fark oluşturduk ve sahadan üç puanla ayrılmasını bildik. Bu maçta oynayan oynamayan herkesin yüreğine sağlık. Maça sonradan giren Furkan Yöntem gol attıktan sonra Hasan Berat Kayalı'nın ona doğru koşusu gol sevincine ortak oldu. İşte takım böyle olur. Hepinizi tebrik ediyorum. Kalan üç maçımızı da kazanıp ligin ilk yarısını en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Altınordulu futbolcular, galibiyet sonrasında verilen iznin ardından yarın İskenderunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Furkan Yöntem 376 gün sonra gol attı

Geçen sezonun ilk yarısında sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Furkan Yöntem, bu sezonun ortasında yavaş yavaş süre almaya başladı. Genç oyuncu, deplasmanda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu ve 84. dakikada takımının ikinci golünü atmaya başardı. Böylece 19 yaşındaki orta saha, 376 günlük aradan sonra tekrar golle tanışmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu 4. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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