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Altınordu, 8 futbolcunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçti - Son Dakika
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Altınordu, 8 futbolcunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ateş hattının hemen üzerinde yer alan Altınordu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 8 futbolcuyla yeniden anlaşma sağlamak için çalışmalara başladı. İzmir ekibi, kendi genç oyuncularıyla da anlaşma zemini arayacak ve ara transfer döneminde gelecek vaadeden isimlerle el sıkışmayı planlıyor. Altınordu, kuruluşunun 100. yıl dönümünde tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Altınordu, 8 futbolcunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçti
08.01.2024 - 12:14,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi ateş hattının hemen üzerinde tamamlayan Altınordu'da 8 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İzmir ekibinde altyapı patentli genç oyuncular Yusuf Can, Alperen, Altar Han, Furkan Metin ve Rahmi'nin yanı sıra Yusuf Acer, Devrim ve Onur mayıs ayında serbest kalacak. İzmir temsilcisi bu isimlerle yeniden anlaşma sağlayamazsa kadrosunun büyük bölümünü değiştirmek zorunda kalacak.

Kırmızı-lacivertlilerin özellikle kendi gençleriyle sezon bitmeden yeniden anlaşma zemini araması bekleniyor. Sezon başındaki kadrosundan Ali Özgün, Arif Morkaya, Mert Özmen, Emre Oymak ve Keni Var Uzun'u eleyen Altınordu, ara transfer döneminde gelecek vaadeden isimlerle el sıkışmayı planlıyor. Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefleyen Altınordu, ikinci yarıya Nazilli deplasmanında başlayacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Altınordu, 8 futbolcunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçti - Son Dakika


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