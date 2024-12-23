Altınordu, Afyonspor'u 6-0 İle Geçerek Moralli Devre Arasına Girdi - Son Dakika
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Altınordu, Afyonspor'u 6-0 İle Geçerek Moralli Devre Arasına Girdi

Altınordu, Afyonspor\'u 6-0 İle Geçerek Moralli Devre Arasına Girdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, son sıradaki Afyonspor'u deplasmanda 6-0 mağlup ederek galibiyet özlemini dindirdi. İlk yarıyı 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan takım, ikinci yarı için Antalya'da kampa girecek.

23.12.2024 13:30  Güncelleme: 13:31
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda son sıradaki eksi 2 puanlı Afyonspor'u 6-0 mağlup eden Altınordu, 2 maçlık galibiyet özlemini dindirerek devre arasında moralli girdi. İlk yarıyı lider Sarıyer'in 6, zirve takipçisi Batman Petrolspor'un 4 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan 35 puanlı İzmir temsilcisi, Afyon'da 62'nci dakikaya kadar suskun kalsa da sonrasında rakibini gol yağmuruna tuttu.

Gurbetçi kanat oyuncusu Hüseyin'in 62 ve 65'inci dakikalarda attığı gollerle rahatlayan kırmızı-lacivertliler; Bahattin, Furkan Emin, Sami ve Kaan ile farka koştu. İlk devrede 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Altınordu 34 gol atıp 14 gol yedi. Evindeki son 2 maçı kazanamayan kırmızı-lacivertliler deplasmanda ise üst üste 3 galibiyet almış oldu. Altınordu'da Kaan sarı kart cezalısı durumuna düştü.

OLCAY ŞAHAN: KADROMUZA EN BAŞTAN BERİ İNANIYORDUK

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 27 Mayıs 2024'te göreve başladığı kırmızı-lacivertli kulüpte yılı güzel bir galibiyetle noktalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezonun ilk yarısı bizim adımıza oldukça verimli geçti. Yeni oluşturduğumuz kadromuzla sezona çok iyi başlangıç yaptık. Belki de futbol kamuoyunda kimse bizim bu kadar başarılı olacağımızı beklemezken bizler kadromuza en baştan beri inanıyorduk. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın önderliğinde profesyonel yöneticilerimiz ve teknik kadromuzla çok çalıştık ve ilk yarıyı zirvenin ortakları arasında tamamladık" dedi.

Şahan, "Altınordu'ya imza attığım ilk gün dediğimiz gibi Türkiye'nin Altınordu'su burada olmayı asla hak etmiyor. Bu takımın yeri üst liglerdir. Bu sözlerimizi gerçekleştirmek adına 2025 yılında daha çok çalışacağız. Futbolcu kardeşlerimle beraber 2014-25 sezonu sona erdiği gün Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu. Altınordu'da futbolcular izne çıkarken, İzmir ekibi ikinci yarı hazırlıkları kapsamında devre arasında Antalya'da kampa girecek. Şampiyonluk hedefleyen Altınordu'da bazı isimlerle yollar ayrılıp, kadroya yeni takviyeler yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, Afyonspor'u 6-0 İle Geçerek Moralli Devre Arasına Girdi - Son Dakika

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