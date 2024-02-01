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Altınordu, Ankara Demirspor'a mağlup oldu ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı - Son Dakika
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Spor

Altınordu, Ankara Demirspor'a mağlup oldu ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı

Altınordu, Ankara Demirspor\'a mağlup oldu ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, 23. haftada deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Altınordu, düşme hattındaki Kırşehir FSK'nın önünde yer aldı. Altınordu, gelecek hafta oynayacağı Bursaspor maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ayrıca kulüp, doğal yaşam ortamında zor şartlarda yaşayan canlılara dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi düzenleyecek.

01.02.2024 15:11
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 23. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor'a 3-2 mağlup galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 23. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 90+4. dakikada yediği golle 3-2 kaybeden Altınordu, galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. Bu sonuçla haftayı 17 puanla düşme hattındaki Kırşehir FSK'nın averajla önünde tamamlayan kırmızı-lacivertliler, gelecek hafta oynanacak iç saha mücadelesinde ligin son basamağında bulunan Bursaspor'u mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan Altınordu, ligde oynadığı son 11 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 galibiyet elde etti.

Altınordu'dan sosyal sorumluluk projesi

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, doğal yaşam ortamında zor şartlarda hayatını sürdürmek durumunda kalan canlılara dikkat çekmek için hafta sonu Bursaspor ile oynayacağı maç öncesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Ana sloganı 'Sahip Buldum, Satın Alma, Sahiplen' olarak belirlenen projeyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor ile 4 Şubat Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde 7 köpek, eğitmenleri eşliğinde Altınordulu futbolcularla sahaya çıkacak. Projeyle doğal yaşam ortamındaki dostlarımızın sahiplenilmesi amaçlanıyor" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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