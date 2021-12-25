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Altınordu başarıyı son haftalarda yakaladı - Son Dakika

Altınordu başarıyı son haftalarda yakaladı

25.12.2021 11:04
Altınordu başarıyı son haftalarda yakaladı

Spor Toto 1. Lig'de ilk 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Altınordu, son 5 maçlık periyotta ise 12 puana ulaşarak ilk devreyi 22 puanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Altınordu, son 5 maçlık periyotta ise 12 puana ulaşarak ilk devreyi 22 puanla tamamladı.

Geçen sezon play-off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yakalayaman İzmir temsilcisi, 2021-2022 sezonunda ilk galibiyetini 4. haftada Bursaspor'a karşı 2-1'lik skorla aldı. İç sahada daha başarılı sonuçlara imza atan Altınordu, 8. haftada NasaDoge Menemenspor'u 1-0 yendikten sonra 5 hafta üst üste sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk 13 haftayı 10 puanla geçen Altınordu, 14. haftadan itibaren başarılı sonuçlara imza attı.

Kalan 5 maçında son 3'ü üst üste olmak üzere 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, topladığı 12 puanla, ilk 13 maçlık performansını geride bıraktı.

İlk devreyi Beyipliç Boluspor galibiyetiyle kapatan Altınordu, 22 puana ulaştı.

İç sahada 18 puan

Ligin ilk devresinde iç sahada 18, deplasmanda 4 puan toplayan Altınordu, İzmir'deki 10 müsabakada 6 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Dış sahada 8 müsabakanın sadece 2'sinden puan çıkaran İzmir temsilcisi, ilk haftada Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda tek galibiyetini 18. haftada Balıkesirspor'u 4-3 yenerek elde etti.

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Altınordu, Bursaspor, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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