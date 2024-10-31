Altınordu, Batman'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, Batman'da Galibiyet Peşinde

Altınordu, Batman\'da Galibiyet Peşinde

Teknik direktör Olcay Şahan, Batman Petrolspor maçında galip gelmek istediklerini belirtti.

31.10.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u mağlup ederek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Batman Petrolspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem Batman maçını hem de geçtiğimiz hafta oynadıkları Fethiyespor müsabakasını kulüp televizyonuna değerlendirdi. Genç teknik adam, "Fethiyespor maçında çok iyi oynadık diyemeyiz. Pozisyonlara girdik, berabere kaldık. Daha iyi yapmamız gereken şeyleri gördük. İlk defa geriye düştüğümüz bir maçı oynadık; sonrasında oyun üstünlüğünü ele alıp öne geçtik ama maalesef bu yetmedi. Uzun lig maratonunda bunlar her zaman olacaktır. İnişleri çıkışları tüm takımlar yaşayacak. Önemli olan iniş sürecinin kısa sürüp hemen tekrar çıkış sürecine girmektir. Şu anda takımım adına her şey olumlu gidiyor" dedi.

"Dolu tribünler önünde oynayacağız"

Pazar günü Batman'da dolu tribünler önünde oynayacaklarını ve bunu takımın ilk kez yaşayacağını dile getiren Olcay Şahan, "Rakip de sezona iyi başladı. Taraftarları da onlara büyük destek veriyor. Bizim oyuncularımız için de iyi bir şey olacak; ilk kez fazla bir taraftar önünde mücadele edeceğiz. İki takım da sezona iyi başladı. Orada güzel bir maç bizi bekliyor. Galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Batman Petrolspor, Yerel Haberler, Olcay Şahan, Altınordu, Politika, Batman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Batman'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu, Batman'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.