Altınordu, Bursa'ya üs kuracak - Son Dakika
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Altınordu, Bursa'ya üs kuracak

14.07.2022 12:13
Altınordu, Bursa'ya üs kuracak

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altınordu'nun Bursa'da dev bir altyapı tesisi kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altınordu'nun Bursa'da dev bir altyapı tesisi kurmaya hazırlandığı belirtildi. Bursa yerel medyasında yer alan haberlere göre, kırmızı-lacivertlilerin Bursa Yenişehir'de 34 bin 216 metrekarelik bir alanda tesis yapmak için çalışmalara başladığı kaydedildi. Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alacak tesiste ilk olarak bir futbol sahası yapılacağı, daha sonra ise büyük bir futbol akademisi kurulacağı dile getirildi. Bursa'daki futbol okullarına Yenişehir ilçe merkezinde bu yaz hizmete açılacak yeni bir okulu daha ekleyecek Altınordu, Bursalı gençleri bünyesine katarak geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Daha önce birçok kez Bursaspor'un altyapısını öven açıklamalarda bulunan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bursa'da yaşayan Balkan göçmeni ailelerin çocuklarının futbola doğuştan yetenekli gençler olduğuna dikkat çekiyordu.


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Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Bursa'ya üs kuracak - Son Dakika

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