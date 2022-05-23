Altınordu'da 6 oyuncu serbest kalacak - Son Dakika
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Altınordu'da 6 oyuncu serbest kalacak

23.05.2022 11:27
Altınordu'da 6 oyuncu serbest kalacak

Spor Toto 1'inci Lig'de 36 maçta topladığı 45 puanla kümede kalmayı başaran Altınordu'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de 36 maçta topladığı 45 puanla kümede kalmayı başaran Altınordu'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Kırmızı-lacivertlilerde devre arasında Ankaragücü'nden kiralanan stoper Erdi'nin yanı sıra stoper Volkan, sağ bek Rıdvan, forvet arkası Recep, sağ kanat Ahmet İlhan ve santrfor Hüsamettin yeni sezon öncesi serbest kalma hakkı kazanacak.

İzmir ekibinde teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vereceği rapora göre bu isimlerle ilgili adımlar atılacak. Altınordu'nun iskelet kadrosunu koruyup, nokta transferler yaparak yeni sezonda yoluna devam etmeyi planladığı öğrenildi. Sezonun sona ermesiyle tatile çıkan kırmızı-lacivertli ekip, 2022-23 sezonu hazırlıklarına haziran ayı sonunda başlayacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu'da 6 oyuncu serbest kalacak - Son Dakika
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