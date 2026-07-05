Altınordu'da Başkan Özkan'a Tepki - Son Dakika
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Altınordu'da Başkan Özkan'a Tepki

Altınordu\'da Başkan Özkan\'a Tepki
05.07.2026 11:51
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Altınordu, 2. Lig'e katılmama kararı aldı; Başkan Özkan'ın durumu belirsizliğini koruyor.

2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da gözler başkan Seyit Mehmet Özkan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertli camianın önde gelen isimleri başkan Özkan'ın lige katılmama kararına tepki gösterirken, Özkan'ın geri adım atması halinde İzmir temsilcisinin mücadelesine devam edebileceği ifade edildi. Altınordu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) lige katılım formu gönderilmezken, son tarih geçmesine rağmen TFF'nin bu konuda 102 yıllık kulübe esneklik sağlayabileceği iddia edildi. Altınordu Spor Kulübü Derneği ile Seyit Mehmet Özkan'ın ilerleyen günlerde bir araya gelip karar alması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Altınordu, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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