Altınordu'da Kadro Yenilenmesi - Son Dakika
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Altınordu'da Kadro Yenilenmesi

Altınordu\'da Kadro Yenilenmesi

Altınordu, yeni sezonunda büyük değişimle 2. sırada, 17 yeni futbolcu ve teknik ekiple başarı arıyor.

17.09.2024 13:01
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçında evinde İnegölspor ve Isparta 32 Spor'u 2-0 yenip, deplasmanda Kepezspor'la 0-0 berabere kalarak 7 puan toplayan 2'nci sıradaki Altınordu, kadroda ve teknik ekipte yaşanan büyük değişimin meyvelerini toplamaya başladı. İzmir temsilcisinin 26 kişilik kadrosunda yer alan 17 futbolcu ilk kez Altınordu A takımında yer aldı. Teknik ekipteki 9 antrenör de ilk defa A takımda görev yapmaya başladı. Altınordu'nun geçen sezonki futbolcu ve teknik heyet kadrosunda yüzde 74 oranında değişim yaşandığı belirtildi.

Kırmızı-lacivertlilerin kadrosunda 10'u gurbetçi olmak üzere 11 yeni transfer yer alıyor. İzmir ekibi gurbetçi Alper Tursun, Yusuf Şahin Örnek, Mete Yıldız, Ali Çırak, Emir Can Gencel, Kaan Baysal, Tahsin Çakmak, Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in yanı sıra Ankara doğumlu Eren Tokat'ı yeni transfer olarak bünyesine kattı. Altyapıdan ise Efe Kaan Yıldız, Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran A takım kadrosuna dahil edildi.

GEÇEN SEZONDAN 9 OYUNCU KALDI

Altınordu'nun geçen sezon küme düşme tehlikesi yaşayan kadrosundan sadece 9 oyuncu yuvada kaldı. Serhat Öztaşdelen, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı, Yusuf Acer, Furkan Yöntem, Sami Satılmış, Ege Arslan, Keni Var Uzun ve İlkan Sever takımda kalan nadir isimler arasında yerlerini aldı. İzmir ekibinin geçen sezonki kadrosunda yer alan Alperen, Yusuf Can, Devrim, Onur, Rahmi, Metehan, Mert Furkan, Altar Han, Furkan Metin, Onurcan, Umut, İlker, Abdullah, Mustafa, Muhammed Berkay ve Gökberk olmak üzere 16 futbolcu farklı kulüplere gitti.

TEKNİK EKİP BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Altınordu'yu geçen sezon çalıştıran Atilla Küçüktaka'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ve ekibi ilk kez İzmir temsilcisinin A takımında görev yapıyor. Teknik patron Olcay Şahan, geçen sezon Ankaraspor'da birlikte çalıştığı Yardımcı Antrenör Hüseyin Yahyaoğlu ve Kaleci Başantrenörü Volkan Erten'i ekibine dahil ederken, Altınordu altyapısında çalışan Antrenör Hakan Kesgin, Kaleci Antrenörü Sefa Ufuk Çeltik, Analiz Antrenörü Anıl Muştu, Atletik Performans Antrenörü Ahmet Çeltikçi ve Fitness Antrenörü Alkın Şimşek, A takımda göreve alındı. Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Mustafa Arikan ise Fenerbahçe'den yuvaya döndü.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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