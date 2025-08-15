Altınordu\'da Kaptan Hüseyin Bulut

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon play-off oynayan Altınordu'da yeni sezon öncesi kaptanlık pazu bandı gurbetçi oyuncu Hüseyin Bulut'un oldu. Play-off oynayan kadrodaki 12 futbolcuyla yollarını ayırıp henüz takviye yapmayan İzmir temsilcisinde 26 yaşındaki sol kanat Hüseyin, takımın en yaşlı futbolcusu konumuna geldi. Altınordu'nun yaş ortalaması 22'den 21'e düştü.

Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon 15 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi futbolcu kendisine 3 kulüp resmen talip olmasına rağmen yuvada kalmayı tercih etti. Sivasspor, Kahramanmaraşspor ve 1461 Trabzon'un talip olduğu Hüseyin, Altınordu'da mutlu olduğunu belirterek takımı bırakmadı. İlk etapta 10 milyon TL bonservis ücreti istenen gurbetçi oyuncu için son olarak 4 milyon TL talep edildiği öğrenildi.