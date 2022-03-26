Altınordu'da kulübe altyapının - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da son olarak deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında yedek kulübesinde yer alan 10 futbolcunun da altyapı patentli olması dikkat çekti. İzmir ekibinde profesyonel olan Serhat, Metehan, Muzaffer, Yusuf Yalçın, Gökberk, Furkan, Kenan, Feyttullah Emircan, Sami ve Rahmi hamle oyuncusu olarak kulübede görev bekledi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de öz kaynaktan gelen sadece kaleci Ali Emre ve sol bek Yusuf Can'a şans verdi. Kırmızı-lacivertlilerde ilk 11'deki 9 futbolcunun transferle kulübe gelen isimler olması gözlerden kaçmadı.

- İzmir