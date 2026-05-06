Altınordu'da Prim Krizi - Son Dakika
Altınordu'da Prim Krizi

Altınordu\'da Prim Krizi
06.05.2026 01:46
Takımın ligde kalmasının ardından teknik direktör Şimşek'in ekibine prim verilmemesi sorun yarattı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun büyük bir bölümünü düşme hattında geçirip, son haftalarda yakaladığı çıkışla kümede kalmayı başaran Altınordu'da prim krizi patlak verdi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın takımı lige tutunmasının ardından futbolculara, personele ve teknik direktör Yusuf Şimşek'e prim dağıttığı, ancak Şimşek'in ekibine prim vermediği iddia edildi.

Yusuf Şimşek'in kümede kalma primi olarak 1 milyon TL aldığı kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılarına prim ödenmemesi nedeniyle rahatsız olduğu ileri sürüldü. Sözleşmesi sona eren teknik patron Yusuf Şimşek'in bu gelişmeler nedeniyle kulüpte kalmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Teknik direktör Yusuf Şimşek; 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle takımına 21 puan kazandırıp, 1,75 puan ortalaması yakaladı.

Son Dakika Spor Altınordu'da Prim Krizi - Son Dakika

