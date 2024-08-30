Altınordu'da yeni sezon kaptanları belli oldu

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'da yeni sezonda kaptanlık görevini üstlenecek 3 futbolcunun isimleri netleşti. Kırmızı-lacivertlilerde birinci kaptanlık görevini takımın en tecrübeli iki isminden biri olan stoper Eren Tokat üstlenecek. İzmir temsilcisinde ikinci kaptanın orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak olduğu belirtildi. Almanya doğumlu Tahsin'in özellikle gurbetçi futbolculardan sorumlu olacağı ifade edildi. Altınordu'da üçüncü kaptan olarak ise yine orta sahada görev yapan Sami Satılmış'ın belirlendiği kaydedildi. Akademiden yetişen Sami altyapıdan yetişen gençlere ağabeylik yapacak. Üç futbolcunun da takım içi uyumdan sorumlu olacağı vurgulandı.