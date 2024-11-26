Altınordu'dan 1461 Trabzon'a Farklı Zafer - Son Dakika
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Altınordu'dan 1461 Trabzon'a Farklı Zafer

Altınordu\'dan 1461 Trabzon\'a Farklı Zafer

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, 1461 Trabzon'u evinde 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Olcay Şahan, sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediklerini belirtti.

26.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan, Karadeniz ekibi karşısında sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını söyledi. Güzel bir müsabaka oynandığını belirtip, rakibi de tebrik eden genç teknik adam, "Zorlu hava şartları iki takım için de oldukça zordu ama kazanan taraf biz olduk. Bu sezonun belki de en iyi futbolunu oynadık. Zorlu hava şartlarına rağmen en iyi mücadeleyi gösterdik. Futbolcularımı tebrik ederim, muazzam bir maçtı" dedi.

Deplasmanda oynayacakları Adana 01 FK karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ifade eden teknik patron Olcay Şahan, "Artık odağımızda sadece Adana 01 FK ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma var. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Son virajdayız. İlk yarının bitmesine de 4 haftalık bir süre kaldı. Bu süreyi en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu. Altınordu bu hafta Adana deplasmanında rakibini yenmesi halinde üst üste 4'üncü galibiyetini elde edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'dan 1461 Trabzon'a Farklı Zafer - Son Dakika

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