Altınordu'dan Elazığspor'a transfer

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon kiralık olarak Elazığspor'a gönderilen Mehmet Ablay, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırıp Kırmızı Grup'ta yer alan Elazığ temsilcisine geri döndü. İzmir kulübüyle 2025 yılına kadar olan sözleşmesini sonlandıran 21 yaşındaki ön libero, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Elazığspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu altyapısında U16, U17, U19 takımlarında görev yapan Mehmet, A takım formasıyla sadece 2 kez kupada şans buldu. Genç futbolcu geçen sezon Elazığspor formasıyla 3'üncü Lig'de 12 maça çıkmıştı.