Altınordu'dan karavana - Son Dakika
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Altınordu'dan karavana

27.06.2022 11:19
Altınordu'dan karavana

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altınordu, geçen sezon devre arasından bu yana kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'na yine kavuşamadı.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altınordu, geçen sezon devre arasından bu yana kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'na yine kavuşamadı. Uzun süredir bu transfer için Adana Demirspor'la pazarlık halinde olan İzmir temsilcisi, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Eyüpspor'a kaptırdı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Metehan'ı bonservis bedeli alarak Eyüpspor'a sattıklarını açıkladı. Altınordu, Metehan'ın transferi için Adana ekibiyle ilk etapta 4 milyon TL bonservis ücretinde anlaşmış ancak kırmızı-lacivertlilerin parayı 8 taksitle ödemeyi teklif etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

Geçen hafta Bursaspor'dan talip olduğu orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı son anda Manisa FK'ya kaptıran Altınordu, aynı kaderi şimdi Metehan transferinde yaşadı. Kırmızı-lacivertliler hücum hattında güç katmak için yeni bir sol kanat arayışına başladı. İzmir temsilcisinin talip olduğu Denizlisporlu santrfor Ömer Şişmanoğlu da kulübünde kaldı. Bu arada Altınordu iç transferde stoper Erdi ile yeniden anlaştıktan sonra eski stoperi Hasan Hatipoğlu'nu almaktan vazgeçmişti. Hasan da geçen hafta Pendikspor'la sözleşme imzaladı. İzmir ekibi şimdiye kadar dış transferde sadece Akhisarspor'dan golcü Bertuğ'a kadrosuna kattı.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Adana, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan karavana - Son Dakika

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