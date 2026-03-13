Altınordu'dan Kritik Zafer! - Son Dakika
Son Dakika Logo

Altınordu'dan Kritik Zafer!

Altınordu\'dan Kritik Zafer!
13.03.2026 12:03
Altınordu, Karaman FK'yı 5-1 yenerek düşme hattından kurtulma yolunda önemli bir adım attı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun 2'nci haftasından bu yana düşme potasında yer alan Altınordu, 30'uncu haftada konuk ettiği kendisi gibi ateş hattından kurtulmak isteyen Karaman FK'yı 5-1 yenerek kritik bir zafere imza attı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün kapatıp, ikinci devrede 2 gol daha bularak farklı galibiyete imza atan İzmir temsilcisi, kritik 90 dakikada sezonun ilklerini yaşadı. 8 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı-lacivertliler bu sezon kendi sahasında ilk kez galibiyet alırken, ilk defa bir rakibine 2'den fazla gol attı. Teknik direktör Yusuf Şimşek de 4'üncü maçında ilk 3 puanını aldı.

Aldığı bu galibiyetle 18 puana ulaşan Altınordu, direkt rakibi olan 17 puanlı Karaman FK'nın bir basamak üstüne çıkarak 17'nci sıraya yerleşti ve rakibine karşı 2'li averaj avantajı yakaladı. Halen düşme hattında olan İzmir temsilcisi kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını da 8'den 5'e düşürdü. Kırmızı-lacivertli takımda gol atan isimlerden stoper Hasan Berat Kayalı ve gurbetçi sol kanat Ali Ceylan, bu sezonki ilk gollerine imza attı. Genç orta saha oyuncusu Ege toplam gol sayısını 4'e çıkarırken, santrfor Hamza ve sol kanat Berat ise 2 gole ulaştı. Altınordu pazartesi günü Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Maç Sonucu, Altınordu, Karaman, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Altınordu'dan Kritik Zafer! - Son Dakika

SON DAKİKA: Altınordu'dan Kritik Zafer! - Son Dakika
