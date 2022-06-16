Altınordu'dan Namet Ateş'e veda - Son Dakika
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Altınordu'dan Namet Ateş'e veda

16.06.2022 11:40
Altınordu'dan Namet Ateş'e veda

Altınordu Futbol Akademesi'nde (ALFA) teknik direktör Namet Ateş ile yollar ayrıldı.

Altınordu Futbol Akademesi'nde (ALFA) teknik direktör Namet Ateş ile yollar ayrıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Namet Ateş ile görüştükten sonra ona kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ateş, sonrasında Metin Oktay Yerleşkesi'nde ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Gelişim Direktörü Koray Cinel ve çalışanlarla vedalaştı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Namet Ateş hocamızla tam 15 yıl önce çalışmaya başlamıştık. Zamanla yollarımız ayrıldı. Son 5 yılda yine birlikte olduk. Bu son 5 yılda ben ondan futbolun ince işleriyle ilgili çok şeyler öğrendim, o da benden yöneticiliğin ince işleriyle ilgili çok şeyler öğrendi. Namet Hocamız Türk Futbolu'nun önemli beyinlerinden biridir. Artık onun da profesyonel liglerde A takım teknik direktörlüğü zamanı gelmiştir" dedi.

NAMET ATEŞ: HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Teknik direktör Namet Ateş ise açıklamasında, "2007 yılında Antrenörlük Eğitimi son sınıf öğrencisi ve TFF C belgesi ile dahil olduğum organizasyondan 2022 yılında UEFA Pro belgesi ile ayrılıyorum. Dünyanın saygı duyduğu, kendi kendini finanse edecek noktaya gelen Altınordu FK organizasyonun ilk gününden bugüne kadar emek veren, geliştiren, hedefleri her gün yukarıya taşıyan ve bize öğrenen-gelişen bir kulüp bırakan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.


Altınordu'dan Namet Ateş'e veda
Altınordu'dan Namet Ateş'e veda
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Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Namet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan Namet Ateş'e veda - Son Dakika

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