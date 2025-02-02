Altınordu\'dan yangın sonrası yatılı oyuncu kararı

Altınordu, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşın hayatını kaybetmesinden sonra tesislerde yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, flaş bir karara imza attı. İzmir ekibi, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşın hayatını kaybetmesinden sonra tesislerde yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldı. - İZMİR
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