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Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Altınordu, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 0-2 mağlup oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı, Celil ve Tolunay'ın golleriyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Altınordu 17 puanda kalırken, Beyoğlu ise 24 puana yükseldi.

Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı\'ya mağlup oldu
27.01.2024 - 16:07,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtalma mücadelesi veren Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a mağlup oldu: 0-2. Beyoğlu Yeni Çarşı maçın 25'inci dakikasında Celil ile üstünlük sayısını buldu: 0-1. Tolunay 28'inci dakikada attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0'lık avantaja taşıdı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve ev sahibi Altınordu maçtan puansız ayrıldı. Bu sonucun ardından Altınordu 17 puanda kalırken, İstanbul ekibi Beyoğlu ise 24 puana yükseldi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya mağlup oldu - Son Dakika
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