Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan: Altınordu'da Kolej Havası Var - Son Dakika
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Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan: Altınordu'da Kolej Havası Var

Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan: Altınordu\'da Kolej Havası Var

Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan, Beşiktaş ve Trabzonspor'da futbol oynadığı dönemdeki gibi Altınordu'da da kolej havasının olduğunu söyledi. Şahan, takımın uyumlu olduğunu ve pes etmeyen bir Altınordu izleyeceklerini belirtti.

18.07.2024 11:04
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Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan, Beşiktaş ve Trabzonspor'da futbol oynadığı dönemdeki gibi Altınordu'da da kolej havasının olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kocaeli Kartepe'de ikinci etap çalışmalarını değerlendiren Şahan, "Kampın ilk etabı çok güzel geçti. Oyuncularımız çok güzel uyum sağladı. Birbirleriyle tanıştılar. Çünkü takımımızın kulübümüzün birçok transferi gerçekleştirdi ve kamp sürecinde kamp başlangıcında neredeyse bütün transferlerin burada olması bir kulüp açısından çalışma açısından çok güzel bir şey. Şu anda Kartepe'deyiz. İkinci etapla dün akşam başlamış bulunmaktayız. Önemli olan bu kamp sürecinde kimsenin sakatlanmaması ve sağlam bir yükleme gerçekleşmesi" diye konuştu.

"Kolej havası var"

Kampın güzel geçtiğini dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, "Hava güzel, zemin şartları güzel ve oyuncularımın uyumu da güzel. Keyifli bir kamp bizleri bekliyor. Takımla ilgili şunları söylemek istiyorum. Kolej havası var. Benim futbolculuk dönemimde bulunduğum kulüpler olan Beşiktaş ile Trabzon'da da kolej havası vardı. Coşkulu, istekli, arzulu, hiç pes etmeyen takımdık. Bu takımı da Altınordu'da sağlayacağız" dedi.

"Pes etmeyen bir Altınordu izleyeceğiz"

Altınordu'da genç bir takımla çalıştığını vurgulayan Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımızın yaş ortalamasına bakarsak dün gençler yaşlılara karşı oynarken şunu görüyoruz, 22 yaşındaki oyuncumuz yaşlı takımımızda yer almış bulunmaktadır. Yani genç, dinamik, istekli, oyunun hiçbir bölümünde pes etmeyen bir Altınordu izleyeceğiz. Bu sezon ve bu takım benim istediklerimi daha doğrusu takımın istediklerini bir araya getirdiği tek takdirde bu sene sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonluk gelecektir diye düşünüyorum. Rakiplerimizin bütçesi ne kadar para harcadıkları bizi ilgilendirmiyor. Biz mütevazı bir bütçeyle mütevazı bir takımla nasıl şampiyonluğa oynadığımızı herkese göstereceğiz. İkinci etap çalışmalarımız genelde taktik üzerine olacak ama sabahları da yükleme yapacağız. Akşamları da taktik çalışacağız. İki hazırlık maçımız var. Burada bu maçları sakatsız belasız atlattıktan sonra ikinci etap kısmını da tamamlayacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan: Altınordu'da Kolej Havası Var - Son Dakika

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