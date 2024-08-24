Altınordu Genç Kaleci Umut Keseci Amasyaspor FK'ya Transfer Oldu - Son Dakika
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Altınordu Genç Kaleci Umut Keseci Amasyaspor FK'ya Transfer Oldu

Altınordu Genç Kaleci Umut Keseci Amasyaspor FK\'ya Transfer Oldu

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç kaleci Umut Keseci, kulüpten ayrılarak 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaştı. Umut, Altınordu'da A takımda şans bulamadan yeni bir yol çizdi.

24.08.2024 11:34
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç kaleci Umut Keseci, sürpriz bir kararla kulüpten ayrılıp 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK anlaştı. Futbola 10 yaşındayken Altınordu'da başlayan 20 yaşındaki file bekçisi kırmızı-lacivertli kulübün alt yaş kategorilerinde görev yaptıktan sonra 2021 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

Geçen sezon A takıma alınıp 3'üncü kaleci konumunda olan Umut, 2026 yılında bitecek sözleşmesini feshedip yuvadan uçtu. Genç eldiven A takımda şans bulamadan kendisine yeni bir yol çizdi. Altınordu'da yeni sezon öncesi kaleci Mert Furkan Bayram'ın Alanyaspor'a satılmasının ardından altyapıdan Efe Kaan Yıldız, A takıma dahil edilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu Genç Kaleci Umut Keseci Amasyaspor FK'ya Transfer Oldu - Son Dakika

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