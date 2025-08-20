Altınordu, İç Saha Maçlarını Torbalı\'da Oynayacak

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu bu sezon iç saha maçlarını yine Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacak. Sezonun ilk haftasında cumartesi günü Erbaaspor'u konuk edecek kırmızı-lacivertlilerin maçı kendi tesislerindeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynaması kesinleşti. Altınordu'lu taraftarların bir bölümü A takımın maçlarını İzmir merkezden 70 kilometre uzaklıktaki tesislerde oynamasına tepki gösteriyordu. A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, ligin başlamasına az bir süre kala yatırımcı bulamazken, kulüpte stadyum değişikliğine de gidilmedi. Altınordu'da tedavisi süren Furkan Yöntem dışında eksik yok.