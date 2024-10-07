Altınordu, İlk 6 Haftada 3 Galibiyet, 3 Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Altınordu, İlk 6 Haftada 3 Galibiyet, 3 Beraberlik Aldı

Altınordu, İlk 6 Haftada 3 Galibiyet, 3 Beraberlik Aldı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon oynadığı ilk 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Olcay Şahan yönetimindeki takım, kazanılan maçlarda toplam 6 gol atarken, 3 beraberlikte yalnızca birinde gol kaydetti. İzmir ekibi, gelecek hafta Kastamonuspor ile karşılaşacak.

07.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Altınordu, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk 6 haftada 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona bir üst lig hedefiyle başlayan Altınordu, ilk 6 hafta itibariyle ilginç bir istatistiğe imza attı. Lige İnegölspor galibiyetiyle başlayan Altınordu, daha sonra ise 2. hafta karşılaşmasında Kepezspor'la berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından Isparta 32 Spor'u mağlup eden kırmızı-lacivertliler, daha sonra da Kırklarelispor ile berabere kaldı. 5. hafta mücadelesinde de 24 Erszincanspor'u hatasız geçen İzmir ekibi, son olarak da hafta sonu oynanan maçta Sincan Belediyesi Ankaraspor'la berabere kaldı. Böylece Olcay Şahan yönetimindeki Altınordu, kazandığı maçların ardından berabere kalarak bir türlü galibiyet serisi yapmayı başaramadı.

Altınordu, bu sezon ikinci kez skor üretemedi

Olcay Şahan yönetimindeki Altınordu, bu sezon kazandığı maçların 3'ünde toplam 6 gol üretmeyi başarırken, berbere kaldığı 3 maçın da sadece birisinde 2 gol kaydetti. Kalan iki maçta ise skor üretmeyen kırmızı-lacivertliler, rakipleriyle golsüz berabere kaldı. Bu süreçte skoru koruyan fakat öne geçmeyi başarmayan Altınordu'da Olcay Şahan'ın bu duruma çözüm bulmak için yardımcılarıyla toplantı yapacağı ve bu konuyu masaya yatıracağı bildirildi. İzmir ekibi, gelecek hafta sonu oynanacak maçta Kastamonuspor'u konuk edecek. Altınordu, lideri devirerek önemli bir galibiyete ima atmayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Olcay Şahan, Altınordu, 3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, İlk 6 Haftada 3 Galibiyet, 3 Beraberlik Aldı - Son Dakika

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