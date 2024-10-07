Altınordu, İlk 6 Haftada 3 Galibiyet, 3 Beraberlik Aldı

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Altınordu, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk 6 haftada 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona bir üst lig hedefiyle başlayan Altınordu, ilk 6 hafta itibariyle ilginç bir istatistiğe imza attı. Lige İnegölspor galibiyetiyle başlayan Altınordu, daha sonra ise 2. hafta karşılaşmasında Kepezspor'la berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından Isparta 32 Spor'u mağlup eden kırmızı-lacivertliler, daha sonra da Kırklarelispor ile berabere kaldı. 5. hafta mücadelesinde de 24 Erszincanspor'u hatasız geçen İzmir ekibi, son olarak da hafta sonu oynanan maçta Sincan Belediyesi Ankaraspor'la berabere kaldı. Böylece Olcay Şahan yönetimindeki Altınordu, kazandığı maçların ardından berabere kalarak bir türlü galibiyet serisi yapmayı başaramadı.

Altınordu, bu sezon ikinci kez skor üretemedi

Olcay Şahan yönetimindeki Altınordu, bu sezon kazandığı maçların 3'ünde toplam 6 gol üretmeyi başarırken, berbere kaldığı 3 maçın da sadece birisinde 2 gol kaydetti. Kalan iki maçta ise skor üretmeyen kırmızı-lacivertliler, rakipleriyle golsüz berabere kaldı. Bu süreçte skoru koruyan fakat öne geçmeyi başarmayan Altınordu'da Olcay Şahan'ın bu duruma çözüm bulmak için yardımcılarıyla toplantı yapacağı ve bu konuyu masaya yatıracağı bildirildi. İzmir ekibi, gelecek hafta sonu oynanacak maçta Kastamonuspor'u konuk edecek. Altınordu, lideri devirerek önemli bir galibiyete ima atmayı hedefliyor. - İZMİR