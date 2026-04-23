Altınordu İnegölspor\'la Son Maçına Çıkıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da cumartesi günü iç sahada İnegölspor'la oynanacak sezonun son maçı öncesi gözler fazla forma şansı bulamayan oyunculara çevrildi. İzmir ekibinde teknik direktör Yusuf Şimşek'in prestij niteliğindeki İnegölspor randevusunda yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yeterli süre alamayan öğrencilerinin maç performansını görmek istediği ifade edildi. Kırmızı-lacivertliler, Play-Off iddiasını kaybeden İnegölspor'u yenerek evinde üst üste 5'inci galibiyetini almayı ve sezonu 37 puanla tamamlamayı hedefliyor.