Altınordu, İnegölspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Altınordu, İnegölspor Maçına Hazırlanıyor

Altınordu, İnegölspor Maçına Hazırlanıyor

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, İnegölspor ile oynayacakları maçı değerlendirerek galibiyet hedeflediklerini söyledi.

15.01.2025 14:31
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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirerek, ikinci yarıya bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamlayan Altınordu, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, sadece 2 kez kaybetti. Teknik Direktör Olcay Şahan yönetimindeki kırmızı-lacivertliler, 18 Ocak Cumartesi günü İnegölspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. İzmir ekibinde Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Antalya kampının gayet güzel geçtiğini hatırlatan Şahan, "Kampımız çok güzel ve verimli geçti. Gereken çalışmaları kampta yaptık. Önceliklerimizden birisi kampımızı sakatlık olmadan tamamlamaktı. Yine kampımıza alt yapıdan oyuncularımızı da aldık ve onların son durumunu gördük. Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyoruz" dedi.

"Maç maç ilerliyoruz"

Genç teknik adam, lig hedefi konusunda da "Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Öncelikli hedefimiz şu anda zorlu İnegöl deplasmanından üç puanla dönmektir. Bizim için ilk hedef deplasmandan galibiyetle dönmektir. Sezon başında belirlemiş olduğumuz hedefe doğru ilerleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu, İnegölspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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